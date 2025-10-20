Kalender Bali Senin (20/10): Baik Membuat Kendang, Jangan Bersanggama, Bisa Sial

JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 06:08 WIB
Ilustrasi kalender Bali Senin 20 Oktober 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Wariga. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (20/10) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Wariga.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (20/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 20 Oktober 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Wariga: Hari baik untuk membuat kendang, jangan bersanggama, bisa sial
