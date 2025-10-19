Dubes Suryopratomo Dukung Proyek Bandara Bali Utara, Kunci Pemerataan Ekonomi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo angkat bicara setelah bertemu CEO PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo dan perwakilan penglingsir Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) kemarin (18/10).

Menurut Suryopratomo, pembangunan Bandara Bali Utara merupakan upaya yang relevan untuk pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sosial ekonomi di Pulau Dewata.

Dubes Suryopratomo menyatakan dukungan dan bersedia menjadikan Kedutaan RI Singapura untuk menjadi salah satu jembatan komunikasi investor, pihak internasional, serta diaspora Indonesia.

Mereka bisa berkontribusi untuk proyek ini.

“Saya melihat peluang besar agar Bali Utara dapat menjadi gerbang baru yang tidak hanya membuka ruang bagi pertumbuhan lokal, tetapi juga menjadi pusat ekonomi untuk pengembangan Indonesia timur," kata Suryopratomo.

Dubes dengan latar belakang jurnalis ini menilai Kedutaan RI di Singapura siap membantu upaya diplomasi dan menjalin relasi internasional untuk mendukung percepatan terwujudnya proyek ini.

“Kami memiliki komitmen untuk mewujudkan bandara di Bali Utara.

Singapura adalah salah satu pusat keuangan dunia, maka kami sudah bergerak untuk meyakinkan para pemangku kepentingan,’’ ujar Suryopratomo.