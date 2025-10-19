JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini CEO PT BIBU Panji Sakti Mendadak Bertemu Dubes Suryopratomo, Kapan Dibangun?

CEO PT BIBU Panji Sakti Mendadak Bertemu Dubes Suryopratomo, Kapan Dibangun?

Minggu, 19 Oktober 2025 – 16:02 WIB
CEO PT BIBU Panji Sakti Mendadak Bertemu Dubes Suryopratomo, Kapan Dibangun? - JPNN.com Bali
Ilustrasi runway Bandara Bali Utara. PT BIBU Panji Sakti terus bermanuver mewujudkan proyek Bandara Bali Utara meski sampai saat ini belum ada penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT BIBU Panji Sakti terus bermanuver mewujudkan proyek Bandara Bali Utara meski sampai saat ini belum ada penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan.

Sabtu kemarin (18/10), CEO PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo menemui Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo.

Erwanto Sad Adiatmoko datang didampingi perwakilan penglingsir Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Pura Agung Singaraja dan sekaligus Sekjen P3SB) dan AA Ngurah Alit Kakarsana (Penglingsir Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar).

Baca Juga:

Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo menyampaikan peta kerja serta rencana "timeline" dan skema kemitraan kepada Dubes Suryopratomo.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita segera memulai pembangunan bandara internasional di Bali Utara,” kata Erwanto dilansir dari Antara.

Bandara Bali Baru yang sudah ditentukan secara tegas lokasinya, yaitu di Bali Utara ini sudah resmi tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Baca Juga:

Perpres ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 lalu.

AA Ngurah Ugrasena dan AA Ngurah Alit Kakarsana mengatakan proyek ini bukan sekadar proyek infrastruktur.

PT BIBU Panji Sakti terus bermanuver mewujudkan proyek Bandara Bali Utara meski sampai saat ini belum ada penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PT BIBU Panji Sakti bandara bali utara Penlok Kemenhub Penlok Bandara Bali Utara Dubes Suryopratomo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali

    Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin

  2. Persijap vs Bali United! Instruksi Mario Lemos untuk Pemain: Agresif & Keras! - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United! Instruksi Mario Lemos untuk Pemain: Agresif & Keras!

  3. Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU