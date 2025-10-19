Kalender Bali Minggu (19/10): Tidak Baik Bercocok Tanam & Berbelanja, Boros

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 06:47 WIB
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 19 Oktober 2025 bertepatan dengan Redite Wage Gumbreg. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (19/10) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Wariga.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (19/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 19 Oktober 2025 bertepatan dengan Redite Wage Wariga: Tidak baik untuk bercocok tanam & berbelanja, boros
