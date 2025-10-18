JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini LPS dan Asosiasi Industri Bersinergi, Perlindungan Polis Asuransi Naik Kelas

LPS dan Asosiasi Industri Bersinergi, Perlindungan Polis Asuransi Naik Kelas

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 22:21 WIB
LPS dan Asosiasi Industri Bersinergi, Perlindungan Polis Asuransi Naik Kelas - JPNN.com Bali
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama empat asosiasi industri asuransi di Indonesia sepakat menandatangani kerja sama persiapan aktivasi program penjaminan polis (PPP) yang mulai dilaksanakan pada 2028 di Hotel the Westin, Nusa Dua, Badung, Sabtu (18/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama empat asosiasi industri asuransi di Indonesia sepakat menandatangani kerja sama persiapan aktivasi program penjaminan polis (PPP) yang mulai dilaksanakan pada 2028.

Empat asosiasi industri asuransi itu, yakni Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara LPS dan Asosiasi Industri Asuransi di Hotel the Westin, Nusa Dua, Badung, Sabtu (18/10).

Baca Juga:

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan hadir sebagai otoritas penjaminan polis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK).

“Sesuai UU P2SK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Ferdinan D, Purba.

Kerja sama LPS dengan Asosiasi Industri Asuransi ini meliputi beberapa ruang lingkup.

Baca Juga:

Mulai dari kerja sama penyediaan tenaga ahli di sektor asuransi dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan PPP.

Lalu kerja sama penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, dan publikasi kepada perusahaan asuransi serta masyarakat dalam rangka peningkatan literasi mengenai PPP.

LPS bersama empat asosiasi industri asuransi di Indonesia sepakat menandatangani kerja sama persiapan aktivasi program penjaminan polis (PPP)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   LPS Lembaga Penjamin Simpanan Asuransi Industri Asuransi Asosiasi Industri Asuransi Polis Program Penjaminan Polis UU P2SK

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap vs Bali United: Mario Lemos Usung Misi Besar, Target 3 Poin - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Mario Lemos Usung Misi Besar, Target 3 Poin

  2. Mario Lemos Semringah Dua Amunisi Impor Kembali, Senjata Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Semringah Dua Amunisi Impor Kembali, Senjata Kontra Bali United

  3. Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya - JPNN.com Bali

    Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU