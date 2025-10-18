JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 2.750 Petugas Penjamah Makan Ikut Pelatihan SPPG BGN, Ini yang Wajib Dikuasai

2.750 Petugas Penjamah Makan Ikut Pelatihan SPPG BGN, Ini yang Wajib Dikuasai

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 18:56 WIB
2.750 Petugas Penjamah Makan Ikut Pelatihan SPPG BGN, Ini yang Wajib Dikuasai - JPNN.com Bali
2.750 peserta mengikuti Pelatihan Petugas Penjamah Makan SPPG secara serentak di Provinsi Bali, Sabtu (18/10) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Pelatihan Petugas Penjamah Makan SPPG secara serentak di empat wilayah Provinsi Bali, Sabtu (18/10).

Masing-masing di Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.

Pelatihan yang berlangsung di empat titik ini diikuti total 2.750 peserta dan tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Bali.

Baca Juga:

Untuk wilayah Tabanan berlangsung di Harris Sunset Road (1.000 peserta), Grand Mega (Badung) diikuti 600 peserta serta Harris River View (Gianyar) dengan 400 peserta.

Dua titik lokasi di Kota Denpasar berlangsung di Hotel B dan Harris Sunset Road, yang dihadiri oleh 750 peserta.

Pelaksanaan pelatihan ini sebagai komitmen dalam implementasi program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Ranto, S.P., M.A.P., menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian integral dari Edukasi Bisnis Proses Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ranto, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat penerapan teknis MBG khususnya dalam pengelolaan dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Pelatihan Petugas Penjamah Makan SPPG secara serentak di Bali, Sabtu (18/10). Ada 2.750 petugas yang ikut
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Petugas Penjamah Makan Badan Gizi Nasional BGN Makan Bergizi Gratis Program MBG Bali Pelatihan Petugas Penjamah Makan SPPG BGN

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap vs Bali United: Mario Lemos Usung Misi Besar, Target 3 Poin - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Mario Lemos Usung Misi Besar, Target 3 Poin

  2. Mario Lemos Semringah Dua Amunisi Impor Kembali, Senjata Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Semringah Dua Amunisi Impor Kembali, Senjata Kontra Bali United

  3. Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya - JPNN.com Bali

    Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU