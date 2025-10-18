2.750 Petugas Penjamah Makan Ikut Pelatihan SPPG BGN, Ini yang Wajib Dikuasai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Pelatihan Petugas Penjamah Makan SPPG secara serentak di empat wilayah Provinsi Bali, Sabtu (18/10).

Masing-masing di Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.

Pelatihan yang berlangsung di empat titik ini diikuti total 2.750 peserta dan tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Bali.

Untuk wilayah Tabanan berlangsung di Harris Sunset Road (1.000 peserta), Grand Mega (Badung) diikuti 600 peserta serta Harris River View (Gianyar) dengan 400 peserta.

Dua titik lokasi di Kota Denpasar berlangsung di Hotel B dan Harris Sunset Road, yang dihadiri oleh 750 peserta.

Pelaksanaan pelatihan ini sebagai komitmen dalam implementasi program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Ranto, S.P., M.A.P., menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian integral dari Edukasi Bisnis Proses Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ranto, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat penerapan teknis MBG khususnya dalam pengelolaan dapur.