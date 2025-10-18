Operator Bus TMD Respons Tudingan Fraksi Demokrat-Nasdem: Kami Bukan Pesaing

JPNN.com

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 06:13 WIB
Penumpang bersiap menaiki bus Trans Metro Dewata di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA/Fikri Yusuf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operator Bus Trans Metro Dewata (TMD) angkat bicara setelah Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali minta Pemprov Bali menghentikan operasional transportasi publik itu ke Bandara Gusti Ngurah Rai.

Manajer Trans Metro Dewata Ida Bagus Eka Budi di Denpasar menegaskan bahwa transportasi publik itu bukan pesaing pelaku usaha lokal seperti sopir pariwisata di Bali.

“Kami tidak mendata jumlah pengguna dari sisi wisatawan.

Baca Juga:

Seharusnya jika mereka (DPRD) tahu konsep layanan, bus TMD bukan lah pesaing pelaku usaha transportasi pariwisata,” kata Ida Bagus Eka Budi dilansir dari Antara.

Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat-Nasdem I Komang Wirawan mengatakan semestinya transportasi umum dengan tarif murah – bus TMD - dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh warga masyarakat.

Namun, faktanya, rute Bandara Gusti Ngurah Rai justru kebanyakan dimanfaatkan oleh wisatawan sebagaimana pengaduan yang ia terima dari pelaku pariwisata.

Baca Juga:

Menurut Komang Wirawan, rute arah bandara sebaiknya menjadi domain pelaku usaha seperti sopir lokal agar mereka mendapat ruang lebih untuk mencari rezeki.

“Di Indonesia tidak ada regulasi yang membedakan tarif bagi masyarakat dan wisatawan pada angkutan massal perkotaan.

Manajer Trans Metro Dewata Ida Bagus Eka Budi di Denpasar menegaskan bahwa transportasi publik itu bukan pesaing pelaku usaha lokal seperti sopir pariwisata
