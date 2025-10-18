Kalender Bali Sabtu (18/10): Baik Membuat Alat Runcing, Jangan Petik Tanaman

JPNN.com

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 05:22 WIB
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 18 Oktober 2025 bertepatan dengan Saniscara Pon Gumbreg. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (18/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Pon Gumbreg.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (18/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 18 Oktober 2025 bertepatan dengan Saniscara Pon Gumbreg: Hari baik membuat alat-alat runcing, jangan memetik tanaman
