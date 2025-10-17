JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Minta Relaksasi POJK 23/2023, OJK Buka Suara

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Minta Relaksasi POJK 23/2023, OJK Buka Suara

Jumat, 17 Oktober 2025 – 22:13 WIB
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Minta Relaksasi POJK 23/2023, OJK Buka Suara - JPNN.com Bali
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono memberikan keterangan pers didampingi Ketua AAUI Budi Herawan dan petinggi AAUI di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Jumat (17/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kembali menyelenggarakan ajang tahunan terbesar bagi industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia, yaitu Indonesia Rendezvous (IR) ke-29.

Ajang pada 2025 berlangsung berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali mulai 15 – 17 Oktober.

Ketua AAUI Budi Herawan dalam sesi konferensi pers di BICC, Nusa Dua, Badung, Jumat (17/10) petang mengatakan sejumlah isu krusial menjadi sorotan IR ke-29.

Baca Juga:

Salah satunya terkait terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023 mengenai peningkatan likuiditas dan ekuitas minimum, serta upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Muncul harapan dari pelaku industri asuransi terkait POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, yang di dalamnya mengatur peningkatan ekuitas minimum dan isu likuiditas ada kebijakan dari regulator,” ujar Budi Herawan.

Mengingat kondisi ekonomi saat ini, kata Budi Herawan, industri asuransi umum secara khusus mengharapkan adanya relaksasi waktu dari OJK, khususnya untuk pemenuhan ekuitas minimum tahap pertama pada 2026.

Baca Juga:

“Kami mohon diberikan waktu relaksasi, bukan karena tidak siap, tetapi kondisi ekonomi saat ini membutuhkan waktu penyesuaian,” kata Budi Herawan.

Menurut Budi Herawan, asuransi umum menyadari bahwa POJK ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan industri dalam menyerap risiko.

Menurut Budi Herawan, industri asuransi umum secara khusus mengharapkan adanya relaksasi waktu dari OJK, khususnya untuk pemenuhan ekuitas minimum tahap pertama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI POJK 23/2023 Otoritas Jasa Keuangan OJK Asuransi Umum Asuransi Syariah Indonesia Rendezvous Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya - JPNN.com Bali

    Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya

  2. Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini

  3. Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU