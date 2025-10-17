Fraksi Demokrat – Nasdem Bikin Usulan Aneh, Desak Bus Rute Bandara Distop

bali.jpnn.com, DENPASAR - Usulan aneh dilontarkan Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali terkait operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD) rute Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Fraksi gabungan Partai Demokrat dan Nasdem DPRD Bali minta Pemprov Bali menghentikan operasional bus TMD di rute tersebut.

Alasannya karena rute menuju Bandara Ngurah Rai kurang dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem I Komang Wirawan mengatakan semestinya transportasi umum dengan tarif murah tersebut dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh warga masyarakat.

Faktanya, rute bandara justru kebanyakan dimanfaatkan oleh wisatawan sebagaimana pengaduan yang ia terima dari pelaku pariwisata.

I Komang Wirawan beralasan rute arah bandara sebaiknya menjadi domain pelaku usaha seperti sopir lokal agar mereka mendapat ruang lebih untuk mencari rejeki.

Selain rute bandara, anggota DPRD Bali juga mendorong evaluasi Bus TMD jalur objek wisata Ubung-Monkey Forest, Ubud.

“Lebih baik diarahkan dari menuju Denpasar-Kampus Udayana Bukit Jimbaran dimaksimalkan, karena dengan cara ini dapat lebih dirasakan dampaknya,” ujar Komang Wirawan dilansir dari Antara.