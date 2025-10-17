Bali Panas Menyengat, Ribuan Liter Air Dihamburkan ke TPA Suwung, Lihat Tuh

JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 07:00 WIB
Damkar Denpasar terjunkan armada untuk melaksanakan kegiatan pendinginan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung, Denpasar, Bali, Kamis (16/10). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Anomali cuaca terjadi di Bali.

Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di sebagian wilayah Bali panas menyengat, tetapi sebagian masih diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Cuaca panas menyengat terasa sekali di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Salah satu yang dikhawatirkan saat cuaca panas menyengat adalah terbakarnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar.

Insiden TPA Suwung terbakar karena cuaca panas menyengat bukan sekali dua kali terjadi.

Oleh karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, mengerahkan dua armada untuk melakukan kegiatan pendinginan, kemarin (16/10).

Menurut Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar I Made Tirana, pendinginan ini merupakan langkah preventif guna menjaga stabilitas suhu di sekitar lokasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya titik panas yang dapat berpotensi menyebabkan kebakaran di area TPA.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, mengerahkan dua armada untuk melakukan kegiatan pendinginan di TPA Suwung, kemarin (16/10).
