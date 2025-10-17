Kalender Bali Jumat (17/10): Baik Meramu Obat-obatan, Jangan Mengawinkan Orang

JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 05:41 WIB
Ilustrasi kalender Bali Jumat 17 Oktober 2025 bertepatan dengan Sukra Paing Gumbreg. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (17/10) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Paing Gumbreg.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (17/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 17 Oktober 2025 bertepatan dengan Sukra Paing Gumbreg: Hari baik untuk meramu obat-obatan, jangan mengawinkan orang
