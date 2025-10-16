Program PPAP Berakhir, Ini Pesan Wagub Bali untuk 35 Pemuda Lintas Provinsi

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:41 WIB
Wagub Bali Nyoman Giri Prasta disambut 35 pemuda dari 34 provinsi di Puri Ageng Peliatan Ubud, kemarin (15/10) malam. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta resmi menutup kegiatan Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) Zona Wilayah Tengah di Puri Agung Peliatan, Ubud, Gianyar, Rabu (15/10) petang.

Acara yang berlangsung meriah ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan kepemudaan yang telah digelar sejak awal Oktober 2025.

Sebanyak 35 peserta dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti program PPAP yang berfokus pada penguatan semangat kebangsaan, gotong royong, dan kepemimpinan lintas daerah.

Selama kegiatan, para peserta terlibat dalam aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat di tiga desa di Kabupaten Gianyar.

Wagub Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Ia menilai pemuda memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan transformasi teknologi.

"Kami sangat mendukung kegiatan kepemudaan seperti ini.

Pemprov Bali sedang mencanangkan optimalisasi smart village, dan kami harapkan para pemuda ikut ambil bagian.

