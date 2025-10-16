JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (16/10): Baik Menghilangkan Penyakit Karena Guna-guna

Kalender Bali Kamis (16/10): Baik Menghilangkan Penyakit Karena Guna-guna

Kamis, 16 Oktober 2025 – 05:40 WIB
Kalender Bali Kamis (16/10): Baik Menghilangkan Penyakit Karena Guna-guna - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 16 Oktober 2025 bertepatan dengan Wraspati Umanis Gumbreg. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (16/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Gumbreg.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (16/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 16 Oktober 2025 bertepatan dengan Wraspati Umanis Gumbreg: Hari baik untuk menghilangkan penyakit karena Guna-guna
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali penyakit guna-guna Kalender Bali Kamis 16 Oktober 2025 Hari Baik Kalender Bali Wraspati Umanis Gumbreg Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU