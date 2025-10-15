SMEXPO Surabaya 2025: Transaksi UMKM Mitra Binaan Pertamina Tembus Rp 1 Miliar

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:51 WIB
Pengunjung melihat produk UMKM binaan Pertamina di ajang Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 yang digelar di Mall Royal Plaza Surabaya. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 Surabaya, sukses diselenggarakan pada 10-12 Oktober, di Mall Royal Plaza Surabaya.

Acara ini menarik perhatian warga Surabaya, yang memanfaatkan akhir pekan untuk menikmati Snack F&B dan berbelanja produk fashion serta kerajinan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) unggulan binaan Pertamina.

Mulai dari pameran produk 41 UMKM unggulan yang menampilkan produk-produk inovatif dari Mitra Binaan, dari fesyen, aksesoris, kraft, produk health & beauty sampai dengan produk snack dan F&B khas dari berbagai daerah di wilayah Jatimbalinus.

Kemudian acara talkshow, workshop, dan berbagai perlombaan, serta penampilan dari musisi lokal DJ Leord & MC Diaz dalam  Noraebang  Night dan Klanting Band.

Transaksi penjualan UMKM binaan selama tiga hari tercatat mencapai Rp 1 miliar lebih.

Hal ini menunjukkan potensi besar UMKM dalam mendongkrak perekonomian daerah, terutama di wilayah Jatimbalinus.

Pemilik Usaha Umbu Randa, Lazarus Lapu Kilingoru menyampaikan rasa terima kasihnya atas keikutsertaanya dalam Pertamina SMEXPO Surabaya 2025.

41 UMKM unggulan mitra binaan Pertamina Patraniaga Regional Jatimbalinus tampil di SMEXPO Surabaya 2025 yang digelar pada 10-12 Oktober, di Mall Royal Plaza
