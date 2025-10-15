GWK Sepakat Perjanjian Pinjam Pakai untuk Akses Jalan, Ini Kata Sang Nyoman Suwisma

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) Mayjen Purn Sang Nyoman Suwisma menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan konstruktif yang diambil Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam memediasi persoalan akses jalan warga.

Gubernur Bali Wayan Koster diketahui menggelar pertemuan dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan jajaran PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) selaku pengelola kawasan GWK, Selasa (14/10) petang di Gedung Jayasabha, Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat untuk mencari penyelesaian yang konstruktif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Hasilnya, disepakati bahwa jalan yang selama ini digunakan warga tetap dapat dimanfaatkan melalui perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah.

"Kami bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mengambil langkah bijak untuk menggeser pagar yang berada di atas lahan kami sehingga tetap ada alternatif akses jalan untuk warga menuju jalan umum.

Ini demi kepentingan masyarakat di sekitar GWK,” ujar Komisaris Utama PT GAIN Mayjen Purn Sang Nyoman Suwisma.

“Dengan perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati bersama, membuktikan kami selalu mengedepankan persatuan bangsa, kerukunan bertetangga dan bermasyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, kesepakatan yang dicapai ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aspek legalitas dan tata kelola kawasan pariwisata strategis seperti GWK.