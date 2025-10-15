JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (15/10): Baik Memperbaiki Pagar, Membuat Pisau & Dungki

Kalender Bali Rabu (15/10): Baik Memperbaiki Pagar, Membuat Pisau & Dungki

Rabu, 15 Oktober 2025 – 05:50 WIB
Kalender Bali Rabu (15/10): Baik Memperbaiki Pagar, Membuat Pisau & Dungki - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 15 Oktober 2025 bertepatan dengan Buda Kliwon Gumbreg. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (15/10) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Gumbreg.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Rabu 15 Oktober 2025 bertepatan dengan Buda Kliwon Gumbreg: Hari baik untuk memperbaiki pagar, membuat pisau & dungki
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memperbaiki Pagar Hari Baik Membuat Pisau Hari Baik Membuat Dungki Kalender Bali Rabu 15 Oktober 2025 Buda Kliwon Gumbreg Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu kajeng kliwon

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

  2. Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh - JPNN.com Bali

    Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU