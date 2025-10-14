Ini Harapan Pelaku UMKM Serangan Sebelum Pindah ke Kampung Kuliner, Sentil Fasilitas

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 17:15 WIB
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan kondisi Kampung Kuliner Serangan yang belum ditempati pedagang UMKM meski telah diserahterimakan pada Maret 2025 lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kampung Kuliner Serangan yang berada di lapangan Wayan Bulit, Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan telah diserahterima Pemkot Denpasar kepada Desa Adat setempat pada Maret 2025 lalu.

Namun, sampai saat ini para pedagang dari Serangan belum menempatinya.

Pelaku UMKM sebenarnya bukan menolak menempati bangunan di kampung Kuliner Serangan.

Hanya ada sejumlah hal-hal urgen yang mengganjal niat pedagang.

Seperti kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Pemkot Denpasar harus segera memberi perhatian.

Jika Pemkot Denpasar cepat mewujudkan harapan para pedagang maka mereka akan segera pindah ke Kampung Kuliner.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Kuliner Serangan Nyoman Puja mengatakan para pedagang UMKM menyampaikan sejumlah harapan kepada pemkot Denpasar, instansi teknis, dan semua stakeholder terkait.

Menurut Nyoman Puja, 24 orang pedagang sebenarnya telah menempati kampung kuliner selama dua hari saat Hari Raya Kuningan.

Jika Pemkot Denpasar cepat mewujudkan harapan para pedagang maka mereka akan segera pindah ke Kampung Kuliner yang telah diserahterimakan pada Maret 2025
