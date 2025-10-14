Pemkab Badung Sorot Polemik Penanaman Pohon di Pantai Tanjung Benoa, Oalah

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 14:12 WIB
Pemanfaatan kawasan sempadan pantai oleh pengelola pantai di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali. Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Badung

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Polemik penanaman pohon kelapa di sempadan Pantai Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, makin viral di media sosial.

Banyak warganet yang mempertanyakan aksi nekat pengelola pantai menanam pohon di lahan milik pemerintah daerah itu.

Berdasar rekaman video yang beredar, terlihat warga yang menunjukkan beberapa pohon di sempadan Pantai Tanjung Benoa yang ditanam pengelola pantai.

Komentar warganet terbelah, ada yang mendukung, tetapi banyak juga yang menolak.

Polemik itu akhirnya didengar Pemkab Badung.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung memastikan pemanfaatan lahan sempadan Pantai Tanjung Benoa untuk akomodasi wisata di kawasan itu sesuai dengan aturan.

Penanaman pohon kelapa yang sempat viral merupakan salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan yang menjadi tanggung jawab penyewa.

Kabid Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Badung Kadek Oka Parmadi mengatakan kerja sama dengan The Sakala Resort Bali dilakukan dalam kerangka pemanfaatan aset milik daerah secara optimal dan transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kerja sama Pemkab Badung dengan The Sakala Resort Bali ini merupakan bentuk pemanfaatan aset daerah yang sah dan sesuai dengan ketentuan
