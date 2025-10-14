JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Mengeluh Banyak Masalah Lingkungan di Bali, Begini Respons Menko AHY

Koster Mengeluh Banyak Masalah Lingkungan di Bali, Begini Respons Menko AHY

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:54 WIB
Koster Mengeluh Banyak Masalah Lingkungan di Bali, Begini Respons Menko AHY - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster mengungkap sejumlah masalah lingkungan saat mendampingi Menko IPK AHY di Batu Lumbang Mangrove, Denpasar, Senin kemarin (13/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengungkap sejumlah masalah lingkungan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Batu Lumbang Mangrove, Denpasar, Senin kemarin (13/10).

Salah satunya yang bikin pusing adalah masalah sampah.

“Selama ini sampah hanya ditumpuk, diangkut, dan dibuang, sehingga menimbulkan gunungan sampah seperti di Suwung,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga:

Ia tidak menampik bahwa pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem menjadi salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi Bali.

Menurut Koster, hal ini tidak terlepas dari dampak pariwisata yang selain mendongkrak perekonomian, juga memberikan tekanan terhadap keseimbangan alam dan lingkungan.

Terkait persoalan sampah, Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) mulai dari tingkat rumah tangga hingga desa dan desa adat.

Baca Juga:

Khusus untuk daerah perkotaan dan kawasan industri pariwisata yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, akan memanfaatkan teknologi dalam mengolah sampah menjadi energi.

Koster mengatakan Pemprov Bali telah menyiapkan berbagai persyaratan yang diminta Pemerintah Pusat.

Gubernur Wayan Koster mengungkap sejumlah masalah lingkungan saat mendampingi Menko IPK AHY di Batu Lumbang Mangrove, Denpasar, Senin kemarin (13/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono Menko AHY Bali sampah kemacetan proyek infrastruktur lingkungan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

  2. Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

  3. Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga - JPNN.com Bali

    Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU