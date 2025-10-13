JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Arus Globalisasi Menggerus Bahasa Ibu, Sekda Bali Sentil Peran Generasi Muda

Arus Globalisasi Menggerus Bahasa Ibu, Sekda Bali Sentil Peran Generasi Muda

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:11 WIB
Arus Globalisasi Menggerus Bahasa Ibu, Sekda Bali Sentil Peran Generasi Muda - JPNN.com Bali
Sekda Bali Dewa Made Indra menyapa ratusan peserta dari jenjang SD dan SMP se-Bali saat Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 yang digelar Balai Bahasa Provinsi Bali di Hotel Nirmala, Denpasar. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekda Bali Dewa Made Indra mendorong pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai bahasa ibu di tengah derasnya arus globalisasi.

Sekda Dewa Made Indra mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 yang digelar Balai Bahasa Provinsi Bali di Hotel Nirmala, Denpasar.

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari jenjang SD dan SMP se-Bali ini bertujuan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya Bali.

Baca Juga:

“Festival ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya pelestarian bahasa daerah sebagai bahasa ibu.

Penting untuk menanamkan kebiasaan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari agar tidak tergeser oleh bahasa asing,” ujar Sekda Bali Dewa Made Indra.

Sekda Dewa Made Indra mengatakan menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bahkan bahasa asing merupakan hal yang baik dan bernilai tambah.

Baca Juga:

Namun, mempertahankan bahasa daerah sebagai bahasa ibu juga menjadi kewajiban moral dan budaya.

“Bahasa, aksara, dan sastra merupakan wujud budaya yang memperkuat tradisi sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan Bali saat ini dan ke depan,” kata Sekda Bali Dewa Made Indra.

Sekda Bali Dewa Made Indra mendorong pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai bahasa ibu di tengah derasnya arus globalisasi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 Balai Bahasa Provinsi Bali Sekda Bali Dewa Made Indra Bahasa Ibu Bahasa Indonesia bahasa asing bahasa daerah generasi muda pelajar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

  2. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

  3. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU