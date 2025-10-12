RSUP Prof Ngoerah Rilis Alat Biopsi Robotik, yang Kedua di Indonesia, Canggih

JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 15:48 WIB
RSUP Prof Ngoerah meluncurkan biopsi robotik pendeteksi kanker prostat sejak awal, di Denpasar. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - RSUP Prof Ngoerah Denpasar merilis alat biopsi robotik untuk mendeteksi kanker prostat.

Rumah sakit yang berada di daerah Sanglah itu menjadi rumah sakit pemerintah yang kedua meluncurkan alat biopsi robotic.

Menurut dokter bedah urologi RSUP Prof Ngoerah I Wayan Yudiana, alat ini bekerja membuat hasil biopsi prostat menjadi lebih akurat.

Dokter bisa menggabungkan hasil USG dan MRI untuk melihat ada tidaknya lesi dalam ruang prostat terutama pada laki-laki.

“Kalau dulu menggunakan USG, sekarang kami menggabungkan USG dengan MRI untuk meningkatkan akurasi jadi presisi.

Jadi, bisa dilihat ada atau tidaknya lesi-lesi kecil yang dicurigai sebagai kanker prostat, karena lesi yang kecil itu yang menggambarkan stadium awal,” kata I Wayan Yudiana dilansir dari Antara.

Sebelum ada biopsi robotic, para dokter kesulitan dalam memastikan pasiennya positif kanker prostat.

Pasalnya, hasil USG cenderung tidak menunjukkan adanya lesi yang ukurannya 1-2 mm itu.

RSUP Prof Ngoerah Denpasar merilis alat biopsi robotik untuk mendeteksi kanker prostat. Sebelum ada alat ini, para dokter kesulitan mendeteksipasien
