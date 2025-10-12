PLN: Jaringan Listrik Bandara Bali Kembali Normal, Jamin Stabil dan Aman

JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 09:04 WIB
Ilustrasi lalu lalang penumpang masuk area Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali kembali normal setelah terjadi insiden listrik mati, Jumat (10/10) sore. Foto: Instagram @baliairport

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali kembali normal setelah terjadi insiden listrik mati, Jumat (10/10) sore.

Jaringan kembali berfungsi, stabil dan aman.

“Setelah menerima laporan listrik padam, kami langsung mengirimkan teknisi dan peralatan pendukung guna membantu pihak bandara.

Kami berusaha memastikan kondisi kelistrikan di seluruh area telah aman dan berfungsi dengan baik,” ujar General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho dilansir dari Antara.

Menurut Eric Rossi Priyo Nugroho, langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik.

“Secara sistem, pasokan listrik dari sisi PLN sejak semalam sudah dalam kondisi normal.

Namun, sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya preventif, kami tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh di lapangan,” kata Eric Rossi Priyo Nugroho.

Eric Rossi mengatakan pada saat kejadian terpantau terjadi penurunan pemakaian tenaga listrik di area bandara.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali kembali normal setelah terjadi insiden listrik mati
