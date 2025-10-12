74 Penerbangan di Bandara Bali Terdampak Listrik Padam, Delay 30 Menit–1 Jam

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden listrik padam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (10/10) sore masih menjadi perbincangan publik.

Di tengah padatnya lalu lalang penumpang, listrik bandara mendadak padam.

Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai mencatat sebanyak 74 penerbangan terdampak pemadaman listrik pada Jumat sore itu.

Perinciannya, 42 penerbangan internasional dan 32 penerbangan domestik.

Menurut General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab, dampak tersebut hanya penyesuaian waktu atau delay, dan seluruhnya berangsur normal setelah listrik kembali menyala.

“Kalau pengalihan atau pembatalan tidak ada, kemarin rata-rata delay 30 menit sampai dengan 1 jam,” kata Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.

Otoritas Bandara Ngurah Rai juga mencatat delapan pesawat yang tertahan di udara selama terjadi gangguan listrik.

Ahmad Syaugi Shahab mengatakan dampak pemadaman listrik kemarin baru 100 persen Sabtu dini hari kemarin.