JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (12/10): Baik untuk Beramal, Membuat Lumbung & Dapur

Kalender Bali Minggu (12/10): Baik untuk Beramal, Membuat Lumbung & Dapur

Minggu, 12 Oktober 2025 – 05:35 WIB
Kalender Bali Minggu (12/10): Baik untuk Beramal, Membuat Lumbung & Dapur - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 12 Oktober 2025 bertepatan dengan Redite Paing Gumbreg. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (12/10) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Gumbreg.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (12/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 12 Oktober 2025 bertepatan dengan Redite Paing Gumbreg: Hari baik untuk beramal, membuat lumbung & dapur
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Beramal Lumbung dapur Kalender Bali Minggu 12 Oktober 2025 Hari Baik Kalender Bali Redite Paing Gumbreg Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

  2. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

  3. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU