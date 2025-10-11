JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ekonom UI Dukung Koster, Investasi Rp 100 M untuk WNA Demi Melindungi UMKM Bali

Ekonom UI Dukung Koster, Investasi Rp 100 M untuk WNA Demi Melindungi UMKM Bali

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 20:20 WIB
Ekonom UI Dukung Koster, Investasi Rp 100 M untuk WNA Demi Melindungi UMKM Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi stan UMKM hadir di Sanur Village Festival. Ekonom UI mendukung kebijakan Koster mewajibkan investasi minimal Rp 100 M untuk WNA demi melindungi UMKM Bali. Foto: Instagram @sanurfestival

bali.jpnn.com, DENPASAR - Usulan Gubernur Bali Wayan Koster mewajibkan Warga Negara Asing (WNA) berinvestasi minimal sebesar Rp100 miliar mendapat dukungan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati.

Menurut Nina, sapaan akrabnya, usulan yang diajukan Gubernur Koster menunjukkan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Nina mengatakan usulan tersebut secara tidak langsung akan membuat pemerintah menjadi lebih selektif dalam memilih investor sehingga tidak merugikan pelaku usaha lokal.

Baca Juga:

"Diharapkan WNA yang masuk berinvestasi ke Bali lebih selektif.

Jadi, ada keberpihakan Pemda terhadap UMKM lokal," ujar Ninasapti Triaswati.

Namun, Ninasapti Triaswati mengaku belum bisa menilai efektivitas dari usulan kebijakan tersebut, lantaran masih sekadar wacana.

Baca Juga:

"Dampaknya terhadap iklim investasi juga baru dapat diukur ketika kebijakan tersebut sudah diterapkan," kata Ninasapti Triaswati.

Sebelumnya, Gubernur Wayan Koster menegaskan perlunya reformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) agar lebih sinkron dengan kondisi dan karakteristik daerah, khususnya Bali yang padat investasi dan memiliki struktur sosial-budaya yang unik.

Usulan Gubernur Bali Wayan Koster mewajibkan Warga Negara Asing (WNA) berinvestasi minimal sebesar Rp100 miliar mendapat dukungan Ekonom Universitas Indonesia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ekonom Universitas Indonesia Ekonomi UI investasi WNA UMKM UMKM Bali OSS RBA Reformasi OSS RBA Koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

  2. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

  3. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU