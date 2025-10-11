PLN Buka Suara Insiden Listrik Padam di Bandara Ngurah Rai Bali, Oalah!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden listrik padam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (10/10) sore masih menjadi perbincangan publik.

Di tengah padatnya lalu lalang penumpang, listrik bandara mendadak padam.

Insiden listrik padam yang memicu kepanikan penumpang di Bandara Gusti Ngurah Rai terjadi sekitar pukul 18.13 WITA hingga 19.18 WITA.

Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa listrik cadangan yang disuplai dari genset tak langsung menyala setelah listrik mendadak padam?

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan dari hasil identifikasi sementara listrik padam di Bandara Ngurah Rai disebabkan karena adanya penurunan beban penyulang di terminal internasional.

"Tim UP2D (Unit Pelaksana Pengatur Distribusi) mendeteksi adanya penurunan beban pada dua penyulang yang menyuplai terminal internasional," kata Eric Rossi Priyo Nugroho dilansir dari Antara.

Menurut Eric Rossi Priyo Nugroho, sistem kelistrikan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai disuplai melalui lima penyulang aktif.

Lima penyulang itu dirancang dengan tingkat keandalan tinggi untuk menjamin kontinuitas pasokan ke seluruh area, baik terminal domestik maupun internasional.