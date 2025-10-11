JPNN.com

Heboh Listrik Bandara Ngurah Rai Padam Total, Otoritas Angkat Bicara

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 08:03 WIB
Heboh Listrik Bandara Ngurah Rai Padam Total, Otoritas Angkat Bicara - JPNN.com Bali
Suasana Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, kacau balau setelah terjadi pemadaman listrik, Jumat (10/10) sore pukul 18.13 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (10/10) sore.

Di tengah padatnya lalu lalang penumpang, listrik bandara mendadak padam.

Insiden listrik padam di Bandara Gusti Ngurah Rai dilaporkan padam sekitar pukul 18.13 WITA.

Kejadian ini membuat suasana pelayanan di bandara terbesar di Bali ini kacau balau.

Penumpang kebingungan dan memicu kemacetan di area keluar serta masuk gate.

Lalu lintas pesawat juga ikut terdampak.

Kejadian ini dalam sekejap viral di media sosial.

Mayoritas masyarakat kecewa dengan kejadian ini dan menganggap merusak citra pariwisata Bali sebagai destinasi wisata dunia.

