KPH Bali Timur Kejar Target Tutupan Hutan 30 Persen, Sentil Peran Publik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala KPH Bali Timur Made Maha Widyartha menjelaskan curah hujan tinggi sebagai bagian dari perubahan iklim menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi belum lama ini.

Menurut Made Maha Widyartha, hutan memiliki peran penting dalam menahan dampak curah hujan tinggi itu.

“Hutan merupakan salah satu elemen yang mampu menyerap air,” ujar Made Maha Widyartha saat mengisi acara di Denpasar, kemarin (10/10).

Luas hutan di KPH Bali Timur saat ini mencapai 20.900 hektare dengan kondisi yang bervariasi.

Luas hutan di Bali secara keseluruhan mencapai 131.171 hektare.

“Kami memiliki 200 tenaga dan sejak 2019 fokus melakukan penghijauan.

Sampai saat ini sekitar 3.000 hingga 4.000 hektare yang kami tanami kembali,” kata Made Maha Widyartha.

Menurutnya, dari total 131.171 hektare hutan di seluruh Bali, KPH Bali Timur berkomitmen kuat menjaga kelestarian kawasan tersebut.