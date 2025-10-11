Koster Dorong Reformasi OSS RBA, Ini 6 Usulan Bali ke Pusat & DPR RI

JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 06:17 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster akan membawa usulan evaluasi OSS RBA ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rapat koordinasi evaluasi OSS RBA yang dipimpin Gubernur Wayan Koster bersama Sekda Dewa Made Indra, Dinas PMTSTP Kabupaten/ Kota se-Bali, dan Tim Pengkaji Regulasi OSS menghasilkan sejumlah usulan strategis.

Usulan strategis itu akan disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Gubernur Koster menegaskan akan membawa langsung usulan konkret tersebut ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Berikut beberapa usulan yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Pertama, sinkronisasi norma OSS dengan regulasi daerah (RTRW dan RDTR).

Kedua, pengembalian kewenangan verifikasi izin kepada pemerintah daerah.

Ketiga, klasifikasi ulang sektor usaha, terutama pariwisata dan perdagangan modern, menjadi risiko menengah atau tinggi.

Keempat, kenaikan ambang modal PMA untuk daerah padat investasi seperti Bali.

