Izin Pariwisata Risiko Tinggi, Ambang Batas Modal PMA Rp 10 Miliar tak Relevan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan Gubernur Wayan Koster mendorong reformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) agar lebih sinkron dengan kondisi dan karakteristik daerah, mendapat dukungan Sekda Bali Dewa Made Indra.

Menurut Sekda Bali Dewa Made Indra, akar persoalan OSS RBA terletak pada hilangnya verifikasi dokumen dan verifikasi faktual dalam proses izin.

“Sekarang izin bisa keluar hanya dengan surat pernyataan, tanpa pembuktian.

Tidak ada verifikasi modal, lokasi, atau kelengkapan dokumen. Semua berjalan otomatis,” ujar Sekda Bali Dewa Made Indra.

Sekda Bali mengatakan banyak izin pariwisata keluar tanpa pengawasan, bahkan bangunan berdiri di sempadan sungai dan pantai.

Ironisnya, sektor pariwisata yang jelas berisiko tinggi justru diklasifikasikan sebagai risiko rendah dalam sistem OSS RBA.

“Seharusnya sektor pariwisata di Bali dikategorikan risiko tinggi.

Kalau izinnya terlalu mudah, dampaknya sangat besar terhadap lingkungan dan masyarakat,” kata Sekda Bali.