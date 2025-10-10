Koster Dorong Reformasi OSS RBA, Miris Bisnis di Bali Dikuasai Warga Asing

JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 17:06 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menilai sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah. Bahkan banyak izin PMA tanpa verifikasi pemerintah daerah. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan perlunya reformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) agar lebih sinkron dengan kondisi dan karakteristik daerah, khususnya Bali yang padat investasi dan memiliki struktur sosial-budaya yang unik.

Hal itu disampaikan Koster saat memimpin rapat koordinasi evaluasi OSS RBA bersama Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra, Dinas PMTSTP Kabupaten/ Kota se-Bali, dan Tim Pengkaji Regulasi OSS di Ruang Rapat Kertasabha, Jayasabha, Denpasar.

Rapat membahas berbagai persoalan implementasi OSS, mulai dari ketidaksinkronan norma pusat dan daerah, lemahnya verifikasi izin, hingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat Bali.

Gubernur Koster menilai akar masalah OSS RBA ada pada ketidakharmonisan norma antara regulasi pusat dan daerah.

“Norma yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) dan undang-undang pusat berlaku umum.

Padahal, di bawah kami punya perda RTRW dan RDTR yang seharusnya jadi acuan utama.

Akibatnya, izin usaha bisa keluar meskipun melanggar tata ruang,” ujar Koster.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah.

