JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (10/10): Baik Memulai Usaha, Jangan Mengatapi Rumah

Kalender Bali Jumat (10/10): Baik Memulai Usaha, Jangan Mengatapi Rumah

Jumat, 10 Oktober 2025 – 05:40 WIB
Kalender Bali Jumat (10/10): Baik Memulai Usaha, Jangan Mengatapi Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 10 Oktober 2025 bertepatan dengan Sukra Kliwon Tolu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (10/10) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Kliwon Tolu.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (10/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 10 Oktober 2025 bertepatan dengan Sukra Kliwon Tolu: Hari baik untuk memulai usaha, jangan mengatapi rumah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memulai Usaha Jangan Mengatapi Rumah Sukra Kliwon Tolu Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 10 Oktober 2025 Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  2. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  3. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU