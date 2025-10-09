DPR RI Dukung Perjuangan Pelita Ubah Status Politeknik Jadi Universitas Terapan

bali.jpnn.com, TABANAN - Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta mendukung perjuangan Perhimpunan Politeknik Swasta (Pelita) melakukan transformasi pendidikan vokasi nasional.

Pelita saat ini tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Kampus Politeknik Internasional Bali (PIB) College di Jalan Pantai Nyanyi, Beraban, Tabanan.

Rakernas IV Pelita di PIB College berlangsung sejak Rabu (8/10) lalu hingga Sabtu (11/10) lusa.

Salah satu rekomendasi Pelita adalah mendorong transformasi Politeknik di Indonesia menjadi Universitas Terapan.

“Menurut saya, itu substansi yang rasional, logis dan sesuai kebutuhan.

Karena di banyak kampus luar negeri, sudah ada namanya universitas vokasi, universitas yang menang untuk ilmu terapan,” ujar I Nyoman Parta saat ditemui di arena Rakernas IV Pelita di Tabanan, Bali, Kamis (9/10).

Menurut I Nyoman Parta, aspirasi Pelita dapat diajukan bersamaan dengan proses revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

Dengan masuknya aspirasi Pelita dalam UU Sisdiknas diharapkan tidak lagi memunculkan polemik baru di kemudian hari.