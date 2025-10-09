Desound Resmi Buka Showroom Premium Audio Lifestyle di Bali, Banyak Pilihan

JPNN.com

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Desound, salah satu pelaku utama di industri audio premium di Indonesia, meluncurkan kembali showroom dengan konsep terbarunya di Bali, Kamis (9/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Desound, salah satu pelaku utama di industri audio premium di Indonesia, secara resmi meluncurkan kembali showroom dengan konsep terbarunya di Bali.

Pembukaan showroom baru ini menjadi bagian dari strategi PT. Desound Berkatindo Megah, anak perusahaan dari PT. Inti Megah Swara (IMS Indonesia) melakukan ekspansi pasar.

Desound menjadi distributor resmi produk audio premium di Indonesia yang menaungi merek-merek ternama seperti JBL, AKG, Sennheiser, Shure, Harman Kardon, KEF, Ultimate Ears, Marantz, Denon, Polk Audio, dan lainnya,

Showroom ini sekaligus untuk menjawab peningkatan kebutuhan perangkat audio berkualitas tinggi yang terus berkembang seiring kemajuan pariwisata, gaya hidup, dan ekosistem kreatif di Bali.

Menurut Direktur PT. Inti Megah Swara, James Eric Pribadi, sebagai destinasi pariwisata global dengan masyarakat yang heterogen serta keberagaman budaya yang kuat, Bali menghadirkan dinamika kebutuhan audio yang sangat luas.

Mulai dari kebutuhan personal, profesional, hingga komersial.

Pertumbuhan signifikan sektor hospitality, entertainment, properti villa, kafe, beach club, hingga event kreatif turut mempercepat peningkatan permintaan terhadap perangkat audio berstandar premium.

James Eric Pribadi mengatakan fenomena ini menjadi landasan utama bagi Desound untuk menghadirkan solusi audio yang lebih luas, terintegrasi, eksklusif, dan relevan dengan perkembangan pasar lokal.

