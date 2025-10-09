JPNN.com

Viral Bangunan Liar di Hutan Suter Kintamani Bangli, KPH Bali Timur Angkat Bicara

Kamis, 09 Oktober 2025 – 07:19 WIB
Viral Bangunan Liar di Hutan Suter Kintamani Bangli, KPH Bali Timur Angkat Bicara - JPNN.com Bali
Tim gabungan dari UPTD KPH Bali Timur, Dinas PU dan Perkim Bangli, Satpol PP Bangli dan unsur dari Kantor Camat Kintamani turun langsung ke lokasi bangunan liar yang berada di kawasan Hutan Suter, Kintamani, Bangli, kemarin (8/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - Masyarakat Bali kembali dibuat heboh dengan beredarnya video bangunan liar yang berdiri di kawasan hutan lindung, tepatnya di Hutan Suter, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali.

Berdasar video yang beredar, berdiri dua bangunan di kawasan hutan itu.

Bangunan yang dilengkapi taman itu, memiliki pemandangan indah gunung dan danau Batur, Kintamani, Bangli.

Video viral itu memaksa UPTD KPH Bali Timur angkat bicara.

Kepala UPTD KPH Bali Timur Made Maha Widyartha mengeklaim bangunan yang dimaksud tidak berada di bawah kewenangan pihaknya.

Menurutnya, bangunan liar itu berada dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali.

“Lokasi tersebut berada pada koordinat 08°17'12" LS dan 115°22'34" BT, dan bukan merupakan bagian dari wilayah kelola kami,” ujar Kepala UPTD KPH Bali Timur Made Maha Widyartha.

Made Maha Widyartha mengatakan berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, bangunan yang dimaksud bukan bangunan liar sebagaimana diberitakan.

TAGS   viral video video viral Bangunan Liar Hutan Suter kintamani KPH Bali Timur DKLH Bali bksda bali hutan konservasi

