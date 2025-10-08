Koster Sentil Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Sepakat dengan 18 Gubernur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster ikut mengomentari keputusan 18 gubernur yang hadir menyampaikan aspirasi ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10).

Meski tidak hadir bersama 19 gubernur yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu Menkeu Purbaya, Koster merasa perlu berkomentar.

Menurut Koster, ketidakhadirannya dalam audiensi bukan karena Bali tidak kesulitan atas pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), tetapi murni karena berhalangan datang.

Yang jelas, Koster sependapat dengan 18 gubernur yang hadir menghadapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kalau terkait aspirasi kepala daerah, isinya (pendapat, red) sama karena ada penurunan dana transfer daerah yang cukup besar.

Saya sendiri tidak bisa hadir karena ada tugas lain,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Gubernur Koster memastikan Pemprov Bali ikut terdampak dengan pengurangan dana transfer ke daerah.

Menurut Koster, aspirasi dari 18 gubernur yang hadir, sudah cukup.