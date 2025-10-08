8 Personel Polda Bali Tergabung Dalam Misi PBB di Afrika Tengah, Ini Identitasnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabid Humas Kombes Ariasady mengatakan delapan orang personel Polda Bali terpilih sebagai pasukan perdamaian PBB.

Delapan personel tersebut bergabung bersama 140 Polri lainnya untuk bertugas dan menjalankan misi perdamaian dunia di Bangui, Republik Afrika Tengah.

Mereka tergabung dalam misi "Pasukan Garuda Bhayangkara FPU 7 MINUSCA".

Menurut Kombes Ariasandy, kedelapan personel tersebut terpilih melalui proses seleksi yang sangat ketat sejak Februari 2025.

Mereka mengikuti uji kompetensi, kemampuan bahasa, fisik, psikologi, serta kemampuan taktis dan teknis Kepolisian.

“Setelah dinyatakan lulus, mereka menjalani Pre Deployment Training (PDT) selama hampir tujuh bulan untuk memastikan kesiapan penuh sebelum diberangkatkan dan diterjunkan ke wilayah Afrika Tengah,” ujar Kombes Ariasandy, Rabu (8/10).

Berikut nama-nama personel Polda Bali yang ikut bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di Afrika Tengah:

1. Ipda Putu Brahma Wira Pratama, jabatan Wakil Komandan Peleton Charlie Satgas FPU 7 MINUSCA (Den Gegana Satbrimobda Bali).