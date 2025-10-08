Sinergi Teknologi Lenovo Bikin Performa Ducati Corse Powerfull di Ajang MotoGP

bali.jpnn.com, JAKARTA - Lenovo memperkuat kemitraan strategisnya bersama Ducati Corse, divisi balap Ducati di ajang balapan MotoGP.

Kemitraan ini tidak hanya terjalin di level global, tetapi juga hadir di Indonesia.

Hal itu tercermin dari partisipasi Lenovo bersama Ducati dalam Meet & Greet Marc Márquez dan Fermín Aldeguer di gedung Thamrin Nine Jakarta, 30 September 2025 lalu.

Sejak 2018, Lenovo telah menjadi Technology Partner resmi Ducati Corse, menghadirkan teknologi mutakhir yang mendukung performa luar biasa Ducati di lintasan dunia.

Melanjutkan kemitraan yang sukses ini, pada 2021 Lenovo juga menjadi Title Partner dari Ducati Lenovo Team.

Kemitraan ini menjadi bukti nyata bagaimana inovasi teknologi mampu mengubah data menjadi keputusan strategis yang mendukung kecepatan, presisi, dan keunggulan kompetitif.

Lenovo menghadirkan infrastruktur komputasi, layanan berbasis cloud, serta perangkat workstation yang memungkinkan tim Ducati Corse meningkatkan performa lebih cerdas, kolaboratif, dan efisien, baik di kantor pusat Bologna maupun di pit lane saat balapan berlangsung.

“Kami bangga dapat terus menjadi bagian dari perjalanan Ducati Corse melalui semangat Smarter Technology for All.