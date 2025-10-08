Krama Bali Mohon Waspada, Kasus DBD Diprediksi Naik Mulai November 2025

JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 06:25 WIB
Seorang ibu menjaga anaknya yang terserang Demam Berdarah Dengue (DBD). Foto: ANTARA Foto/Kornelis Kaha

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali merilis peringatan dini untuk masyarakat menjelang musim hujan.

Dinkes meminta Krama Bali mewaspadai lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada November 2025 saat curah hujan mulai meningkat.

Menurut Kepala Dinkes Bali I Nyoman Gede Anom, salah satu variabel peningkatan kasus DBD adalah curah hujan.

Pola tahunan biasanya akan terjadi peningkatan kasus DBD pada akhir November.

Oleh karena itu, kata Kadinkes Bali, masyarakat harus mewaspadai kasus DBD.

Bila ada masyarakat mengalami keluhan demam mendadak lebih dari dua hari agar memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan.

Dinkes Bali memprediksi akan terjadi kenaikan angka DBD pada 2025 berdasarkan fakta riil analisis data surveilans.

Prediksi ini menjadi alarm kewaspadaan dini untuk krama Bali menghadapi peningkatan kasus dan deteksi dini mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

