Presiden Seiko Epson Buka PIN Experience Center, Terbesar di Asia Tenggara

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:19 WIB
Presiden Seiko Epson Junkichi Yoshida meresmikan PIN Experience Center, pusat solusi dan showroom teknologi cetak terbesar di kawasan Asia Tenggara. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Global Representative Director Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida melakukan kunjungan bisnis pertamanya ke Indonesia sejak menjabat sebagai Presiden SEC.

Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen Epson di pasar Indonesia yang terus berkembang pesat.

Epson telah menyetujui perubahan kepemimpinan melalui rapat dewan direksi, yang berlaku efektif sejak 1 April 2025.

Baca Juga:

Dalam restrukturisasi tersebut, Yasunori Ogawa resmi menjabat sebagai Chairman dan Director, sementara Junkichi Yoshida ditunjuk sebagai Presiden dan CEO baru Epson.

Junkichi Yoshida bukanlah sosok baru di Epson.

Ia memulai kariernya pada 1988 dan telah menempati berbagai posisi strategis selama lebih dari tiga dekade, termasuk sebagai Chief Operating Officer Printing Solutions Division.

Baca Juga:

Pengalaman panjangnya dalam mengelola bisnis inti Epson menjadikan Junkichi Yoshida figur penting dalam membawa visi keberlanjutan dan inovasi perusahaan ke level global.

Momen kunjungan kepemimpinan tertinggi SEC ini menjadi panggung peresmian PIN Experience Center milik PT Pasifik Internusa (PIN), sebuah fasilitas yang diklaim sebagai pusat solusi dan showroom teknologi cetak terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Kunjungan Presiden Yoshida di Indonesia, yang bertepatan dengan peresmian PIN Experience Center, adalah apresiasi tertinggi dan penegasan komitmen kuat Epson
