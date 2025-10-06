Warga Lampung Terjatuh di Selat Bali saat Kapal Bersiap Sandar, Beruntung

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 21:57 WIB
Penumpang KMP Elfina, Ismael, 52, asal Lampung, berhasil diselamatkan nelayan Gilimanuk seusai terjatuh dari KMP Elfina saat kapal bersiap sandar di Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Senin (6/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Nasib apes menimpa seorang penumpang KMP Elfina yang hendak bersandar di Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Senin (6/10).

Korban yang diketahui bernama Ismael, asal Lampung, dilaporkan terjatuh ke perairan Selat Bali saat kapal hendak bersandar.

Ada dugaan pria 52 tahun itu terpeleset saat turun ke lantai dasar.

Korban pun jatuh ke laut.

Beruntung seorang nelayan Gilimanuk Nanang Samsul Hadi yang melintas di dekat KMP Elfina mengetahui kejadian tersebut.

Nanang segera merapat dengan perahunya, mendekati korban Ismael lalu mengevakuasinya ke darat.

Korban yang dalam kondisi lemas segera mendapat perawatan sementara.

Namun, karena masih lemah, korban segera dievakuasi petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk ke Puskesmas II Melaya.

