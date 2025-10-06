Piodalan Pura di Bali saat Purnama Kapat, Senin (6/10), Cek Jadwal & Lokasinya!

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:47 WIB
Ilustrasi piodalan di Bali. Foto: ANTARA/Pande Yudha

bali.jpnn.com - Senin hari ini (6/10) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Tolu.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kapat.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Senin (6/10) saat Soma Umanis Tolu: Tersebar di Denpasar, Buleleng, Gianyar, Nusa Penida, Karangasem, Tabanan
