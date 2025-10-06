JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Senin (6/10): Baik Menanam Kelapa & Membuat Barang Dagangan

Kalender Bali Senin (6/10): Baik Menanam Kelapa & Membuat Barang Dagangan

Senin, 06 Oktober 2025 – 05:57 WIB
Kalender Bali Senin (6/10): Baik Menanam Kelapa & Membuat Barang Dagangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 6 Oktober 2025 bertepatan dengan Soma Umanis Tolu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (6/10) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Tolu.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kapat.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Senin 6 Oktober 2025 bertepatan dengan Soma Umanis Tolu: Hari baik untuk menanam kelapa & membuat barang dagangan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Menanam Kelapa Hari Baik Membuat Barang Dagangan Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Senin 6 Oktober 2025 Soma Umanis Tolu Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Purnama Kapat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

  2. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

  3. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU