JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Media Mitra Strategis Edukasi Bencana, BMKG Minta Pahami Istilah Cuaca & Iklim

Media Mitra Strategis Edukasi Bencana, BMKG Minta Pahami Istilah Cuaca & Iklim

Minggu, 05 Oktober 2025 – 19:16 WIB
Media Mitra Strategis Edukasi Bencana, BMKG Minta Pahami Istilah Cuaca & Iklim - JPNN.com Bali
Prakirawan BMKG Wilayah III Denpasar Kadek Setiya Wati meminta awak media memperkuat pemahaman mendasar tentang cuaca dan iklim saat meliput bencana saat pelatihan yang digelar Jawa Pos TV Bali dan BMKG di Denpasar kemarin (4/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Prakirawan BMKG Wilayah III Denpasar Kadek Setiya Wati meminta awak media di Bali memperkuat pemahaman mendasar tentang cuaca dan iklim saat meliput bencana.

Menurut Kadek, peran media sangat vital untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada publik.

Hal mendasar yang kerap keliru dalam pemberitaan di media, kata Kadek Setiya Wati, yakni gagap saat menyinggung perbedaan antara cuaca dan iklim.

Baca Juga:

Kadek Setiya Wati mengatakan cuaca mengacu pada kondisi atmosfer sehari-hari yang lebih spesifik, seperti cerah, hujan, atau berawan.

Iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang.

"Kalau kami analogikan, cuaca itu berubah seperti perempuan, sesuai mood, sementara iklim itu seperti lelaki, polanya stabil," kata Kadek Setiya Wati saat menjadi narasumber pelatihan kapasitas jurnalis peliputan bencana alam yang digelar Jawa Pos TV Bali dan BMKG di Denpasar, kemarin (4/10).

Baca Juga:

Kadek Setiya Wati lalu menyinggung istilah lain yang memicu bencana hidrometeorologi yang perlu diketahui awak media, salah satunya cuaca ekstrem.

Menurutnya, cuaca ekstrem adalah fenomena alam di mana terjadi kondisi yang tidak lazim dan berpotensi menimbulkan ancaman.

Hal mendasar yang kerap keliru dalam pemberitaan di media, kata Kadek Setiya Wati, yakni gagap saat menyinggung perbedaan antara cuaca dan iklim.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   media massa edukasi bencana BMKG cuaca iklim hujan banjir Bencana Hidrometeorologi cuaca ekstrem Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

  2. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

  3. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU