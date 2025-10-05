Media Mitra Strategis Edukasi Bencana, BMKG Minta Pahami Istilah Cuaca & Iklim

bali.jpnn.com, DENPASAR - Prakirawan BMKG Wilayah III Denpasar Kadek Setiya Wati meminta awak media di Bali memperkuat pemahaman mendasar tentang cuaca dan iklim saat meliput bencana.

Menurut Kadek, peran media sangat vital untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada publik.

Hal mendasar yang kerap keliru dalam pemberitaan di media, kata Kadek Setiya Wati, yakni gagap saat menyinggung perbedaan antara cuaca dan iklim.

Kadek Setiya Wati mengatakan cuaca mengacu pada kondisi atmosfer sehari-hari yang lebih spesifik, seperti cerah, hujan, atau berawan.

Iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang.

"Kalau kami analogikan, cuaca itu berubah seperti perempuan, sesuai mood, sementara iklim itu seperti lelaki, polanya stabil," kata Kadek Setiya Wati saat menjadi narasumber pelatihan kapasitas jurnalis peliputan bencana alam yang digelar Jawa Pos TV Bali dan BMKG di Denpasar, kemarin (4/10).

Kadek Setiya Wati lalu menyinggung istilah lain yang memicu bencana hidrometeorologi yang perlu diketahui awak media, salah satunya cuaca ekstrem.

Menurutnya, cuaca ekstrem adalah fenomena alam di mana terjadi kondisi yang tidak lazim dan berpotensi menimbulkan ancaman.