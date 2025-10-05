JPNN.com

Tutupan Hutan di Bali Belum Ideal, DKLH Target Dua Tahun Minimal 30 Persen

Minggu, 05 Oktober 2025 – 18:44 WIB
Kepala DKLH Bali I Made Rentin (pegang mik) mengungkap fakta baru terkait tutupan hutan di Bali pascabanjir saat pelatihan kapasitas jurnalis peliputan bencana alam yang digelar Jawa Pos TV Bali dan BMKG di Denpasar, kemarin (4/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali I Made Rentin kembali mengungkap fakta baru terkait tutupan hutan di Pulau Dewata pascabanjir besar pada Rabu (10/9/2025) lalu.

Made Rentin saat menjadi narasumber pelatihan kapasitas jurnalis peliputan bencana alam yang digelar Jawa Pos TV Bali dan BMKG di Denpasar, kemarin (4/10) mengatakan, persentase hutan di Bali saat ini baru mencapai 24,27 persen.

Angka tersebut masih jauh dari angka ideal minimal 30 persen untuk menjaga keseimbangan ekologis Pulau Bali.

“Kami perlu meluruskan bahwa Bali secara keseluruhan baru memiliki 24,27 persen hutan.

Apakah sudah ideal? Tentu belum.

Minimal 30 persen. Kami di Dinas (DKLH) target 30 persen.

Bapak Gubernur (Wayan Koster) meminta target itu harus tercapai dalam dua tahun,” ujar I Made Rentin kemarin.

Mantan Kalaksa BPBD Bali ini juga mengungkap fakta lain terkait kawasan hutan di Bali.

