Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Minggu (5/10), Lengkap!

Minggu, 05 Oktober 2025 – 08:22 WIB
Ilustrasi umat Hindu Bali melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Izaac Mulyawan

bali.jpnn.com, TABANAN - Minggu hari ini (5/10) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Tolu.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Minggu (5/10) saat Redite Kliwon Tolu: Tersebar di Pura Dalem Alas Harum Banjar Tegal Kepuh, Kaba-kaba Kediri Tabanan.
