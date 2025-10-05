Denpasar Kebut 2 Proyek Underpass & Parkir Pelabuhan Sanur, Wawali Berbagi Kabar

JPNN.com

Minggu, 05 Oktober 2025 – 07:57 WIB
Sejumlah pengendara melintas di ruas Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. Pemkot Denpasar berencana membangun dua underpass di Kota Denpasar. Saat ini masih tahap studi kelayakan. ANTARA/Fikri Yusuf/wdy/2018.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemkot Denpasar memulai tahap awal pengerjaan berapa proyek infrastruktur strategis prioritas.

Pada 2025 ini, beberapa proyek memasuki masa feasibility study (studi kelayakan).

Beberapa proyek prioritas yang mulai digarap Pemkot Denpasar, yakni pembangunan Underpass Simpang Tohpati, Underpass Simpang Gatot Subroto-Jalan Ahmad Yani, dan Pembangunan Gedung Parkir Pelabuhan Sanur.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan untuk proses pembangunan Underpass Simpang Tohpati, feasibility study atau studi kelayakan dimulai pada 2025 ini.

Untuk dokumen desain dasar, dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin), dokumen lingkungan dan pengadaan lahan akan dimulai pada 2026.

Pengerjaan konstruksi akan dikerjakan Kementerian PU dan dilaksanakan pada 2027.

Wawali Arya Wibawa menyebut untuk pembangunan Underpass Simpang Gatot Subroto-Jalan Ahmad Yani, pengerjaan DED, dokumen andalalin dan dokumen lingkungan akan dimulai pada 2026.

Untuk pengadaan lahan akan dilaksanakan pada tahun 2027, dan pengerjaan fisik ditarget mulai pada tahun 2028.

