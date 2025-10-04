JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamuda Seed and Scale 2025: Pertamina Rilis Top 40 Peserta Lulus ke Bootcamp

Pertamuda Seed and Scale 2025: Pertamina Rilis Top 40 Peserta Lulus ke Bootcamp

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 21:02 WIB
Pertamuda Seed and Scale 2025: Pertamina Rilis Top 40 Peserta Lulus ke Bootcamp - JPNN.com Bali
89 Peserta mengikuti elevator pitch Pertamuda Seed and Scale 2025 secara online yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 1-2 Oktober 2025. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan 40 peserta lulus ke babak Bootcamp setelah melewati seleksi ketat di babak Elevator Pitch yang digelar pada 1 dan 2 Oktober 2025.

Para peserta yang lulus memiliki ide bisnis paling kreatif dan inovatif serta berpeluang besar menjadi rintisan usahawan muda.

Top 40 yang yang berhasil lolos bootcamp berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang tersebar di sembilan provinsi.

Baca Juga:

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan ide bisnis kreatif dan inovatif pada tahap Elevator Pitch.

“40 tim yang melaju ke Bootcamp adalah mahasiswa dengan gagasan bisnis yang memiliki potensi besar untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.

Pertamina ingin menjadikan tahap Bootcamp ini sebagai ruang pembelajaran intensif untuk memperkuat kapasitas mereka, baik dari sisi model bisnis, strategi pemasaran, maupun keberlanjutan usaha,” ujar Fadjar.

Baca Juga:

Selama Bootcamp, para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan berupa mentoring dengan praktisi dan alumni Pertamuda, workshop pengembangan bisnis, validasi model usaha, serta business matching dengan strategic partners.

Selain itu, peserta juga akan mendapat kesempatan memamerkan inovasi mereka melalui pameran bisnis.

PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan 40 peserta lulus ke babak Bootcamp setelah melewati seleksi ketat di babak Elevator Pitch yang digelar pada 1-2 Oktober
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pertamuda Seed and Scale 2025 PT Pertamina Persero pertamina bootcamp Usahawan Muda

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

  2. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  3. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU