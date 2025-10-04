Pertamuda Seed and Scale 2025: Pertamina Rilis Top 40 Peserta Lulus ke Bootcamp

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan 40 peserta lulus ke babak Bootcamp setelah melewati seleksi ketat di babak Elevator Pitch yang digelar pada 1 dan 2 Oktober 2025.

Para peserta yang lulus memiliki ide bisnis paling kreatif dan inovatif serta berpeluang besar menjadi rintisan usahawan muda.

Top 40 yang yang berhasil lolos bootcamp berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang tersebar di sembilan provinsi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan ide bisnis kreatif dan inovatif pada tahap Elevator Pitch.

“40 tim yang melaju ke Bootcamp adalah mahasiswa dengan gagasan bisnis yang memiliki potensi besar untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.

Pertamina ingin menjadikan tahap Bootcamp ini sebagai ruang pembelajaran intensif untuk memperkuat kapasitas mereka, baik dari sisi model bisnis, strategi pemasaran, maupun keberlanjutan usaha,” ujar Fadjar.

Selama Bootcamp, para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan berupa mentoring dengan praktisi dan alumni Pertamuda, workshop pengembangan bisnis, validasi model usaha, serta business matching dengan strategic partners.

Selain itu, peserta juga akan mendapat kesempatan memamerkan inovasi mereka melalui pameran bisnis.