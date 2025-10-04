JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Transfer Dana Pusat ke Bali Turun 2,32 Persen, Per Agustus Cair Rp 8,16 Triliun

Transfer Dana Pusat ke Bali Turun 2,32 Persen, Per Agustus Cair Rp 8,16 Triliun

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 20:33 WIB
Transfer Dana Pusat ke Bali Turun 2,32 Persen, Per Agustus Cair Rp 8,16 Triliun - JPNN.com Bali
Ilustrasi Kemenkeu transfer ke daerah (TKD) Bali per Agustus 2025 mencapai Rp 8,16 triliun. Foto: JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Agustus 2025 dilaporkan telah transfer ke daerah (TKD) Bali sebesar Rp 8,16 triliun.

Angka tersebut mengalami kontraksi 2,32 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp 8,35 triliun.

Realisasi TKD sebesar Rp 8,16 triliun tersebut sudah mencapai 67,18 persen dari total pagu 2025 mencapai Rp 12,1 triliun.

Baca Juga:

Komponen TKD yang penyalurannya mengalami pertumbuhan positif, yakni dana desa sudah tersalurkan Rp 647,07 miliar atau mendekati 97 persen dari pagu.

Dana insentif daerah (DID) mencapai Rp 186,50 miliar atau tumbuh 63 persen secara tahunan, dan dana bagi hasil mencapai Rp 453,57 miliar atau tumbuh 162 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali Muhammad Mufti Arkan mengatakan meski TKD kelihatan turun, tetapi operasional pemda tidak ada masalah.

Baca Juga:

“Semua belanja ASN, termasuk operasional pemda itu sudah dihitung," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali Muhammad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Menurut Muhammad Mufti Arkan, beberapa penyaluran dana saat ini langsung diterima oleh penerima manfaat di daerah, sehingga besaran TKD terlihat menurun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Agustus 2025 dilaporkan telah transfer ke daerah (TKD) Bali sebesar Rp 8,16 triliun. Angka tersebut turun 2,32 persen
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Transfer Dana Pusat TKD Transfer ke Daerah Bali Kemenkeu dana desa Dana Insentif Derah ASN Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Khusus

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

  2. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  3. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU